Из отмерших останков каких живых организмов образуется торф

Окружающий мир
Из отмерших останков каких живых организмов образуется торф
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Гость:
Волк,лиса,заец,и птицы
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