Фермер засияв пшеныцею два поля загальна площа яких 180 га.площа першого поля становить 50%вид площи другого.яка площа кожного поля
Математика
Фермер засияв пшеныцею два поля загальна площа яких 180 га.площа першого поля становить 50%вид площи другого.яка площа кожного поля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оскільки площа першого поля дорівнює 50% від іншої то можна позначити через X, перше поле - Х, а друге 2х, маємо рівняння: х+2х=180 3х=180 х=180÷3 х=60 Отже перше поле - 60га, а друге поле - 60×2=120га
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