Фермер засияв пшеныцею два поля загальна площа яких 180 га.площа першого поля становить 50%вид площи другого.яка площа кожного поля

Математика
Фермер засияв пшеныцею два поля загальна площа яких 180 га.площа першого поля становить 50%вид площи другого.яка площа кожного поля
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оскільки площа першого поля дорівнює 50% від іншої то можна позначити через X, перше поле - Х, а друге 2х, маємо рівняння: х+2х=180 3х=180 х=180÷3 х=60 Отже перше поле - 60га, а друге поле - 60×2=120га
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
На рисунке 11 AB=EF, CB=DE, B=E. Будут ли данные треугольники равны?
Ответить
География
Как можно ориентироваться в лесу без компаса?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста умоляю срочно 4,5
Ответить
Окружающий мир
Из отмерших останков каких живых организмов образуется торф
Ответить
История
Помогите пожалуйста .
Ответить