Плот плывёт по течению реки каково его движение относительно воды берега реки человека сидящего в плоту
Математика
Плот плывёт по течению реки каково его движение относительно воды берега реки человека сидящего в плоту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительно берега плот движется равномерно. относительно человека, сидящего на плоту, плот неподвижен. относительно воды плот неподвижен, так как перемещается со скоростью потока
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В 1 гектаре (1 га) содержится 10000 м², в аре (1 а) содержится 100 м². какую часть составляет: а) 1м² от 1 а б) 15 м² от 1 а в) 1 м² от 1 га г)...
Русский язык