Плот плывёт по течению реки каково его движение относительно воды берега реки человека сидящего в плоту

Математика
Плот плывёт по течению реки каково его движение относительно воды берега реки человека сидящего в плоту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительно берега плот движется равномерно. относительно человека, сидящего на плоту, плот неподвижен. относительно воды плот неподвижен, так как перемещается со скоростью потока
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