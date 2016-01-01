Плот, плывущий по реке, имеет площадь 8 м². После того как на него поместили груз, его осадка увеличилась на 20 см. Каков Вес помещенного на плот груза?

Физика
Плот, плывущий по реке, имеет площадь 8 м². После того как на него поместили груз, его осадка увеличилась на 20 см. Каков Вес помещенного на плот груза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: S=8м^ h=20см=0,2и g=10Н/кг pж=1000 кг/м3 Найти P-? Pт=Pж=F Pж=Fвыт=gmж Fa=gpжVт Vт=S×h P=Fa=gpжS×h P=10Н/кг×1000кг/м3×8м2×0,2м=16000Н
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