Плотность оксида азота по воздуху составляет 1,03. Плотность этого газа по водороду равна: 1) 30; 2) 22; 3) 15; 4) 10; 5) 50.

Химия
Плотность оксида азота по воздуху составляет 1,03. Плотность этого газа по водороду равна: 1) 30; 2) 22; 3) 15; 4) 10; 5) 50.
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2)22 плотность оксида по водороду
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