История и мораль басен: Свинья под дубом Ворона и лисица
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История и мораль басен: Свинья под дубом Ворона и лисица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мораль басни Свинья под дубом: Невежда так же в ослепленье Бранит науку и ученье И все ученые труды, Не чувствуя, что он вкушает их плоды. Мораль басни Ворона и лисица: Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
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