Как называется скопление невных клеток у медуз? а)зигота б)статоцист в)ганнлий ??)ропалий. помогие пжлста)
Биология
Как называется скопление невных клеток у медуз? а)зигота б)статоцист в)ганнлий ??)ропалий. помогие пжлста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) вроде.Появляются скопления нервных клеток в виде ганглиев.
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