Проведите примеры других электроприборов, в которых нагревательный элементом яв??яется спираль, Чем эти приборы отличаются друг от друга?

Физика

Проведите примеры других электроприборов, в которых нагревательный элементом яв??яется спираль, Чем эти приборы отличаются друг от друга?

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