Проведите примеры других электроприборов, в которых нагревательный элементом яв??яется спираль, Чем эти приборы отличаются друг от друга?
Физика
Проведите примеры других электроприборов, в которых нагревательный элементом яв??яется спираль, Чем эти приборы отличаются друг от друга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лампа накаливания, обогреватель) и в этом духе)..
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