2x+y-5=0.Пренадлежит ли ему точка A(3;-1)
Алгебра
2x+y-5=0.Пренадлежит ли ему точка A(3;-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*3 +( -1) -5=0 6 -1 -5=0 0=0 точка принадлежит прямой тк ее кординаты удовлетворяют уравнению и при подстановки обращают его в числовое тождество
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