Плотность вещества p (в кг/м3) вычисляется по формуле: p=m/V, где m- масса вещества (в кг), V- объём, занимаемый веществом (в м3). Используя эту формулу, определите, какой объём (в м3) будет занимать вещество массой 1750кг, есл...

Математика

Плотность вещества p (в кг/м3) вычисляется по формуле: p=m/V, где m- масса вещества (в кг), V- объём, занимаемый веществом (в м3). Используя эту формулу, определите, какой объём (в м3) будет занимать вещество массой 1750кг, если плотность это вещества равна 700 кг/м3.

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