Плотность вещества p (в кг/м3) вычисляется по формуле: p=m/V, где m- масса вещества (в кг), V- объём, занимаемый веществом (в м3). Используя эту формулу, определите, какой объём (в м3) будет занимать вещество массой 1750кг, есл...

Математика
Плотность вещества p (в кг/м3) вычисляется по формуле: p=m/V, где m- масса вещества (в кг), V- объём, занимаемый веществом (в м3). Используя эту формулу, определите, какой объём (в м3) будет занимать вещество массой 1750кг, если плотность это вещества равна 700 кг/м3.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=m/p V=1750кг/700=2,5 м3 Ответ: 2,5м3
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