Как устроены листья хвойных
Биология
Как устроены листья хвойных
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Листья многих хвойных растений живут в течении нескольких лет. Они приспособлены к недостаточному водоснабжению, особенно в зимнее время, и резким колебаниям летних и зимних температур. Поэтому листья большинства хвойных имеют ксеморфную структуру: они жёсткие, мелкие, с малой испаряющей поверхностью. С анатомическим строением листьев хвойных можно ознакомиться на примере сосны. У сосны обыкновенной жесткие игольчатые листья, располагаются парами на укороченных побегах.
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