Плызз зделайте номер 129 не спамте плызз умоляю
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Плызз зделайте номер 129 не спамте плызз умоляю
Ответ(ы):
Гость:
1)-Did she have a nice hat? -Yes,she did (....) 2)Did they have ....? -yes they did(.....) 3)Did he have ...? yes,he did (.....) 4)Did she have .....? yes,she did (.....) я думаю что это так
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