Помогите пожалуйста ! Составить по одной задачи на нахождение части от целого и целого по его части. Очень нужно помогите пожалуйста!

Математика

Помогите пожалуйста ! Составить по одной задачи на нахождение части от целого и целого по его части. Очень нужно помогите пожалуйста!

Автор: Гость