Помогите пожалуйста ! Составить по одной задачи на нахождение части от целого и целого по его части. Очень нужно помогите пожалуйста!

Математика
Помогите пожалуйста ! Составить по одной задачи на нахождение части от целого и целого по его части. Очень нужно помогите пожалуйста!
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