По подежам склонять луна
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По подежам склонять луна
Ответ(ы):
Гость:
И.п луна р.п луны д.п луне в.п луну т.п луной п.п о луне
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