В отличии от жидкого агригатного состояния, газообразные вещества: а) сохраняют ф??рму и объём б) сохраняют форму, но не сохраняют объём в) не сохраняют форму , но сохраняют объём г) не сохраняют ни объём ни форму

Физика
В отличии от жидкого агригатного состояния, газообразные вещества: а) сохраняют ф??рму и объём б) сохраняют форму, но не сохраняют объём в) не сохраняют форму , но сохраняют объём г) не сохраняют ни объём ни форму
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