Помогите решить уравнение 164-х=720:9
Математика
Помогите решить уравнение 164-х=720:9
Ответ(ы):
Гость:
720/9=80 Х=164-80 Х=84
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