Помогите пожалуйста,опишите подробно как расставлять коэффициенты в химическим ??равнениях,что на что делить,прибавлять...очень надо!заранее спасибо

Гость: Гость:

Например: H2+O2=H2O. Слева было два водорода,справа его тоже два. Слева было ДВА кислорода,а справа только один. Уравниваем по кислороду,получаем: 2Н2+О2=2Н2О. Мы уравняли правую часть,т.е. подставили коэффициент 2. Кислорода получилось 2,а вот водород удвоился,значит в левой части уравнения ставим перед водородом коэффициент 2. Проверим: Слева 4 водорода и 2 кислорода, и справа 4 водорода и 2 кислорода. Проверку в любом уравнении всегда делай по кислороду,справа и слева их всегда должно быть одинаковое количество.