В столовой израсходовали 18кг риса,гречневой крупы в 2 раза меньше,чем риса, а пшена столько ,сколько и риса и гречневой крупы вместе. Сколько килограммов пшена израсходовали.

Математика

В столовой израсходовали 18кг риса,гречневой крупы в 2 раза меньше,чем риса, а пшена столько ,сколько и риса и гречневой крупы вместе. Сколько килограммов пшена израсходовали.

Автор: Гость