В столовой израсходовали 18кг риса,гречневой крупы в 2 раза меньше,чем риса, а пшена столько ,сколько и риса и гречневой крупы вместе. Сколько килограммов пшена израсходовали.
Математика
В столовой израсходовали 18кг риса,гречневой крупы в 2 раза меньше,чем риса, а пшена столько ,сколько и риса и гречневой крупы вместе. Сколько килограммов пшена израсходовали.
Ответ(ы):
Гость:
18:2равно 6 это греч.крупа 6+18равно 24 это пшена
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