Разобрать слово мультиварка
Русский язык
Разобрать слово мультиварка
Ответ(ы):
Гость:
А -окончание вар-корень к-суффикс мульт-корень и-соединительная гласная
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