Обрезку побегов у плодовых деревьев проводят с целью...

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Удаление боковых побегов у растения называется пасынкованием (удаление пасынков). Этот метод регулирует нагрузку на стебель растения (не дает ему переломиться), пасынками можно размножать растение, также пасынкование помогает развить растению более крупные плоды , так же таким способом можно удалить поврежденные побеги или пораженные болезнью, чтобы не допустить полного заражения. При удалении верхушечных почек (у небольшого дерева, например), становится более активным рост боковых побегов, за счет этого дерево становится шире, больше листьев принимают солнечный свет, происходит активный фотосинтез, а за счет этого могут развиватся более крупные и хорошие плоды (но есть риск преломления ветвей)