С трех участков земли собрали156 ц картофеля. С первого участка собрали х картофеля, со второго - столько же, сколькос первого, а с третьего- на 12 ц больше , чем с каждого из первых двух. 1)Запишите выражения для следующих в...

Математика
С трех участков земли собрали156 ц картофеля. С первого участка собрали х картофеля, со второго - столько же, сколькос первого, а с третьего- на 12 ц больше , чем с каждого из первых двух. 1)Запишите выражения для следующих велчин. 60 БАЛЛОВ Масса картофеля, собранного со второго участка масса картофеля, собранного с третьего участка масса, картофеля собранного с трех участков 2)Сколько картофеля собрали со второго и третьего участка7
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 156 -12=144 - поровну с трёх участков                                                          2) 144/3= 48 -  собрали со второго и первого                                                    3) 48+12= 60 - собрали с третьего участка                                                        4) 48+48+60=156 - собрали с трёх участков                                                       Дальше попробуй сама чем могла помогла
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