Помогите пожалуйста с английским языком страница 41 СРОЧНО!

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Помогите пожалуйста с английским языком страница 41 СРОЧНО!
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