Имеется 3 кувшина и 4 банки. В каждом кувшине по 5 литров воды, а в каждой банке 2 литра воды. Сколько всего литров воды в этих кувшинах и банках?

Математика
Имеется 3 кувшина и 4 банки. В каждом кувшине по 5 литров воды, а в каждой банке 2 литра воды. Сколько всего литров воды в этих кувшинах и банках?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3*5+4*2=23 литров всего
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