Имеется 3 кувшина и 4 банки. В каждом кувшине по 5 литров воды, а в каждой банке 2 литра воды. Сколько всего литров воды в этих кувшинах и банках?

Математика

Имеется 3 кувшина и 4 банки. В каждом кувшине по 5 литров воды, а в каждой банке 2 литра воды. Сколько всего литров воды в этих кувшинах и банках?

Автор: Гость