На 9 простыней в ателье израсходовали 36 метров ткани.Сколько метров такой же ткани израсходуют на 18 простыней?
Математика
На 9 простыней в ателье израсходовали 36 метров ткани.Сколько метров такой же ткани израсходуют на 18 простыней?
Ответ(ы):
Гость:
36/9=4 метра на одну простынь 18*4=72 метра ответ 72 метра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Имеется 3 кувшина и 4 банки.В каждом кувшине по 5 литров воды,а в каждой банке 2 литра воды.Сколько всего литров воды в этих кувшинах и банках?
Математика
Помогите пожалуйста ! Составить по одной задачи на нахождение части от целого и целого по его части. Очень нужно помогите пожалуйста!
Українська мова