На 9 простыней в ателье израсходовали 36 метров ткани.Сколько метров такой же ткани израсходуют на 18 простыней?

Математика
На 9 простыней в ателье израсходовали 36 метров ткани.Сколько метров такой же ткани израсходуют на 18 простыней?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
36/9=4 метра на одну простынь 18*4=72 метра ответ 72 метра
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