На 9 простыней в ателье израсходовали 36 метров ткани.Сколько метров такой же ткани израсходуют на 18 простыней?

Математика

На 9 простыней в ателье израсходовали 36 метров ткани.Сколько метров такой же ткани израсходуют на 18 простыней?

Автор: Гость