По 5 предложений сложносочиненное и сложноподчинненое. Помогите пожалуйста!

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По 5 предложений сложносочиненное и сложноподчинненое. Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сложноподчиненные предложения: 1) Люди раскрыли зонтики, потому что стал накрапывать дождь. 2) Я договорился с ним о встрече, однако он не пришёл. 3) К утру похолодало, поэтому лужи сковал лед.  4) Я был уверен, что морозы ещё вернутся. 5) Я стоял у берега, где была пришвартована лодка. Сложносочиненные предложения: 1) Сад был густой и ветвистый, но листья уже опали. 2) Река засыпала, и холод старался сковать её. 3) Я открыл дверь, но там никого не было. 4) Все жаловались на холод, и дождь стучал в окна. 5) Я собирал ракушки у берега моря, а мой брат строил песочные замки.  
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