Сочинение 25 добрых дел для моей страны

Гость: Гость:

Я хочу что-бы в моей стране было не грязно,Что-бы не было бандитов,что-бы было много добрых людей,что-бы не было убийств,что-бы не было пожаров,что-бы все были дружные,что бы не было агрессий,что бы не было ссор,что бы было все красиво,что бы было все мило,что бы было все отлично и хорошо,что бы все заботились о всех,что бы было все собаки не болели,что бы все коты-кошки не болели,что бы все люди не болели,что бы было в нашей стране все дружно и красиво и мило.