По диаграмме,показывающей распределение известных гор мира по высоте ответьте (р??сунок)на вопросы 1 какая из гор самая высокая? 2 какая из гор имеет наименьшую высоту на диаграмме 3Эльбрус-самая высокая вершина в России.Какова...

Математика

По диаграмме,показывающей распределение известных гор мира по высоте ответьте (р??сунок)на вопросы 1 какая из гор самая высокая? 2 какая из гор имеет наименьшую высоту на диаграмме 3Эльбрус-самая высокая вершина в России.Какова её высота? 4 монблан-самая высокая вершина в западной Европе.Какова её высота?

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