Помогите написать наречия на "ки"и"ски",но только с приставкой "по",например - по-немецки,по-русски,по-английски,нужно больше примеров!

Русский язык
Помогите написать наречия на "ки"и"ски",но только с приставкой "по",например - по-немецки,по-русски,по-английски,нужно больше примеров!
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Гость:
По-арабски, по-французски, по-испански, по-китайски, по-человечески, по-деревенски, по-городски, по-солдатски, по-армейски,  по-пражски, по-венгерски, по-украински, по-христиански, по-мусульмански, по-славянски, по-сибирски, по-вегетариански, по-дружески
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