Помогите написать наречия на "ки"и"ски",но только с приставкой "по",например - по-немецки,по-русски,по-английски,нужно больше примеров!

Русский язык

Помогите написать наречия на "ки"и"ски",но только с приставкой "по",например - по-немецки,по-русски,по-английски,нужно больше примеров!

Автор: Гость