По донорно-акцепторному механизму образована одна из ковалентных связей в молекуле: 1)O2 2)O3 3)H2O 4)H2O2

Химия

По донорно-акцепторному механизму образована одна из ковалентных связей в молекуле: 1)O2 2)O3 3)H2O 4)H2O2

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