По графикам скорости изображенным на рисунке запишите формулы зависимости скоро??ти от времени,постройте графики,можно только уравнения без графиков

Физика
По графикам скорости изображенным на рисунке запишите формулы зависимости скоро??ти от времени,постройте графики,можно только уравнения без графиков
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