Практическое значение можжевельника

Биология
Практическое значение можжевельника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Можжевельник: используют в медицине, в кулинарии в качестве пряности, добавляют в банные веники
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ребят помогите пожалуйста составить 10 предложений на тему кем я хочу стать
Ответить
Математика
На диаграмме показана масса детенышей некоторых животных. Сравни массы животных. Кто и во сколько раз легче? Кто и во сколько раз тяжелее?
Ответить
Математика
С автостоянки одновременно в противоположных направлениях выехали две автомашины. скорость движения одной 50 км/ ч
Ответить
Литература
Написать 8 вопрсов интересных к сказке Черная курица или подземные люди
Ответить
Алгебра
Решите уравнение: 5x в кубе -125x=0
Ответить