Практическое значение можжевельника
Биология
Практическое значение можжевельника
Ответ(ы):
Гость:
Можжевельник: используют в медицине, в кулинарии в качестве пряности, добавляют в банные веники
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
На диаграмме показана масса детенышей некоторых животных. Сравни массы животных. Кто и во сколько раз легче? Кто и во сколько раз тяжелее?
Математика
С автостоянки одновременно в противоположных направлениях выехали две автомашины. скорость движения одной 50 км/ ч