По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для приведенных ниже ??ерминов объединяющие их. 2.1 Верховенство закона,незыблемость прав и свобод человека, реальное разделение властей, взаимная ответственность гос...
Обществознание
По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для приведенных ниже ??ерминов объединяющие их. 2.1 Верховенство закона,незыблемость прав и свобод человека, реальное разделение властей, взаимная ответственность государства и гражданина 2.2 Всеобщее право, равное право, прямое право, тайное голосование 2.3 Ограниченность ресурсов, мода, полезность товаров и услуг, период потребления. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.1 принципы правового государства 2.2 принципы избирательного права
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