По лижний траси в одному напрями йдуть два лижники. Зараз видстань миж нимы 2.4 км .Швидкисть лижника який иде попереду 9.6 км/год а швидкисть лижника який виде позаду 13.3 км/год. Через який час другий лижнык наздожене первого?

Математика

По лижний траси в одному напрями йдуть два лижники. Зараз видстань миж нимы 2.4 км .Швидкисть лижника який иде попереду 9.6 км/год а швидкисть лижника який виде позаду 13.3 км/год. Через який час другий лижнык наздожене первого?

Автор: Гость