По лижний траси в одному напрями йдуть два лижники. Зараз видстань миж нимы 2.4 км .Швидкисть лижника який иде попереду 9.6 км/год а швидкисть лижника який виде позаду 13.3 км/год. Через який час другий лижнык наздожене первого?

Математика
По лижний траси в одному напрями йдуть два лижники. Зараз видстань миж нимы 2.4 км .Швидкисть лижника який иде попереду 9.6 км/год а швидкисть лижника який виде позаду 13.3 км/год. Через який час другий лижнык наздожене первого?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
----- 13,3 км/ч ------>     S = 2,4 км     ----- 9,6 км/ч ----->                                          t - ? 1) 13,3 - 9,6 = 3,7 (км/ч) - скорость сближения при движении вдогонку; 2) 2,4 : 3,7 = 24/37 (ч) ~ примерно через 39 минут второй лыжник догонит первого. Ответ: через 24/37 часа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Как природа взаимодействует с культурой,и культура с природой(желательно по 10 примеров на каждый,но можно меньше) Заранее спасибо!!!
Ответить
Математика
Помогите решить задачу номер 8
Ответить
Русский язык
Составить предложение со словом порт
Ответить
Физика
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТЕМПЕРАТУРА - 300 ГРАДУСОВ. ОТВЕТ ПОЯСНИТЕ, ИСПОЛЬЗУЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КИН??ТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ТЕМПЕРАТУРЫ
Ответить
Математика
Решите уравнение= 25+y=110865
Ответить