По лижний траси в одному напрями йдуть два лижники. Зараз видстань миж нимы 2.4 км .Швидкисть лижника який иде попереду 9.6 км/год а швидкисть лижника який виде позаду 13.3 км/год. Через який час другий лижнык наздожене первого?
Математика
По лижний траси в одному напрями йдуть два лижники. Зараз видстань миж нимы 2.4 км .Швидкисть лижника який иде попереду 9.6 км/год а швидкисть лижника який виде позаду 13.3 км/год. Через який час другий лижнык наздожене первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
----- 13,3 км/ч ------> S = 2,4 км ----- 9,6 км/ч -----> t - ? 1) 13,3 - 9,6 = 3,7 (км/ч) - скорость сближения при движении вдогонку; 2) 2,4 : 3,7 = 24/37 (ч) ~ примерно через 39 минут второй лыжник догонит первого. Ответ: через 24/37 часа.
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