По одной из версий,русское слово Волга произошло от балтийского валка,что означает текущий ручей,заболоченное место.Жители какого участка Волги могли согласиться с таким названием:а)Нижней Волги,б)Средней Волги,в)Верхней Волги,...
История
По одной из версий,русское слово Волга произошло от балтийского валка,что означает текущий ручей,заболоченное место.Жители какого участка Волги могли согласиться с таким названием:а)Нижней Волги,б)Средней Волги,в)Верхней Волги,г)не волжане.Пж ответьте за 1-2 часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верхняя Волга. Вы тоже делаете моя земля волгоградская?) Я тоже сейчас до этого дошёл вопроса)
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