по плану завод должен выпускать 920 швейных машин за каждые 5 дней Но рабочие повысили производительность труда и стали выпускать в день на 16 швейных машин больше Сколько швейных машин выпустит завод за 1200 рабочих дней?
Математика
по плану завод должен выпускать 920 швейных машин за каждые 5 дней Но рабочие повысили производительность труда и стали выпускать в день на 16 швейных машин больше Сколько швейных машин выпустит завод за 1200 рабочих дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 920:5=184 маш в день выпускали 2) 184+16=200 маш стали выпускать 3) 1200 х 200 = 240 000 машин выпустит за 1200 раб дней PS вопрос точно такой? Или за сколько дней выпустят 1200 машин?
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