по плану завод должен выпускать 920 швейных машин за каждые 5 дней Но рабочие повысили производительность труда и стали выпускать в день на 16 швейных машин больше Сколько швейных машин выпустит завод за 1200 рабочих дней?

Математика

по плану завод должен выпускать 920 швейных машин за каждые 5 дней Но рабочие повысили производительность труда и стали выпускать в день на 16 швейных машин больше Сколько швейных машин выпустит завод за 1200 рабочих дней?

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