по плану завод должен выпускать 920 швейных машин за каждые 5 дней Но рабочие повысили производительность труда и стали выпускать в день на 16 швейных машин больше Сколько швейных машин выпустит завод за 1200 рабочих дней?

Математика
по плану завод должен выпускать 920 швейных машин за каждые 5 дней Но рабочие повысили производительность труда и стали выпускать в день на 16 швейных машин больше Сколько швейных машин выпустит завод за 1200 рабочих дней?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 920:5=184 маш в день выпускали 2) 184+16=200 маш стали выпускать 3) 1200 х 200 = 240 000 машин выпустит за 1200 раб дней PS вопрос точно такой? Или за сколько дней выпустят 1200 машин?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Срочно помоги плиз !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Литература
Мини сочинение рассуждение на тему: что нужно чтобы быть хорошим художником или м??зыкантом?
Ответить
Русский язык
Выпишите глаголы в таком порядке,1) глаголы 1 спряжения,2) глаголы 2 спряжения на -ит??,3)глаголы-исключения 2 спряжения. Глаголы:веять,держать,нак...
Ответить
Математика
Помогите решить задачу. Оле отрезали 2\4 м ленты, а Кате 1\2 м. Какой девочке отреза??и ленты больше и на сколько?
Ответить
Математика
(x-9)^2=(X+4)^2 срочно
Ответить