По по заданию учебника узнай и запиши как охраняют воду от загрязнения вашем горо??еучебника узнай и запиши как охраняют воду от загрязнения вашем городе

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В учебнике показано , что вода очень важна для здоровья окружающей среды .Нельзя загрязнять воду мусором и вливать туда отходные жидкости. В заповедниках принято очищать воду каждые дни по утрам , вылавливать мусор сочком. В нашем городе очень старательно относятся к этой работе, очищают реки , озёра , водоемы . Для рыбы у нас специальный бассейн под названием Средний.