По приведенным примерам определите, о каких функциях почек идет речь: 1)У больног?? сахарным диабетом в моче присутствует глюкоза. 2)В жаркий день, когда человек потеет, у него уменьшается количество мочи. 3)В норме у здоров...

Биология

По приведенным примерам определите, о каких функциях почек идет речь: 1)У больног?? сахарным диабетом в моче присутствует глюкоза. 2)В жаркий день, когда человек потеет, у него уменьшается количество мочи. 3)В норме у здорового человека в моче находится мочевина.

Автор: Гость