По приведенным примерам определите, о каких функциях почек идет речь: 1)У больног?? сахарным диабетом в моче присутствует глюкоза. 2)В жаркий день, когда человек потеет, у него уменьшается количество мочи. 3)В норме у здоров...
Биология
По приведенным примерам определите, о каких функциях почек идет речь: 1)У больног?? сахарным диабетом в моче присутствует глюкоза. 2)В жаркий день, когда человек потеет, у него уменьшается количество мочи. 3)В норме у здорового человека в моче находится мочевина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) метаболическая 2) регуляция водного баланса, ктслотно-основного состояния 3) выделительная
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