По проселочной дороге велосипедист едет со скоростью х км/ч, а по шоссе -в 3 раза бы??трее. Запишите на математическом языке: а) скорость велосипедиста при движении по шоссе; б) за 3 часа езды по шоссе велосипедист проехал на 3...
Математика
По проселочной дороге велосипедист едет со скоростью х км/ч, а по шоссе -в 3 раза бы??трее. Запишите на математическом языке: а) скорость велосипедиста при движении по шоссе; б) за 3 часа езды по шоссе велосипедист проехал на 35 км больше, чем за 2 часа по проселочной дороге.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3x б)3x*3-2x=35 как-то так
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