Объем хлороводорода, который образуется при горении 2 моль хлора в водороде

Химия
Объем хлороводорода, который образуется при горении 2 моль хлора в водороде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  2 моль                                   Х л   Cl2         +        H2       =       2HCln = 1 моль                              n = 2 моль                                              Vm=22,4 л/моль                                              V = 44,8 л2 моль Cl2    -  Х л HCl1 моль Cl2  -    44,8 л Cl2V(Cl2) = 2*44,8 / 1 = 89,6 л

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