Объем хлороводорода, который образуется при горении 2 моль хлора в водороде
Химия
Объем хлороводорода, который образуется при горении 2 моль хлора в водороде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 моль Х л Cl2 + H2 = 2HCln = 1 моль n = 2 моль Vm=22,4 л/моль V = 44,8 л2 моль Cl2 - Х л HCl1 моль Cl2 - 44,8 л Cl2V(Cl2) = 2*44,8 / 1 = 89,6 л
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