Значение названий реки Манома озера Гасси

Окружающий мир
Значение названий реки Манома озера Гасси
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Зона покрытия сотовой связи: Арсеньево, Верхний Нерген, Верхняя Манома, Гасси, Дада, Даерга, Джари, Джонка, Дубовый Мыс, Иннокентьевка, Искра, Лидога, Малмыж, Маяк, Найхин, Нижняя Манома, Славянка, Синда, Троицкое, Уни.
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