РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ МИНИМУМ 7 ПРИЧИН ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ МАЛО ПОЛ??ЗУЮТСЯ УСЛУГАМИ БАНКОВ Помогите, пожалуйста

Гость: Гость:

1. Высокие процентные ставки по кредитам. 2. Низкая заработная плата, не позволяющая делать вклады 3. Обслуживание банковских карт - не всем нравится стоимость годового обслуживания карты. 4.Одна из причин - нестабильная экономика в стране, люди просто не доверяют банкам 5. Чаще всего Россияне пользуются услугами друзей и родных 6. Сделать вклад не позволяют финансы 7. Граждане отдают предпочтение наличным платежам 8. Россия занимает 18-е место по количеству банкоматов на и 43-е — по количеству терминалов оплаты. При этом по уровню развития бесконтактных и мобильных платежей Россия стоит лишь на 36-й позиции, а по доле населения и предприятий, пользующихся любыми банковскими услугами, занимает 43-е и 42-е места соответственно.