РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ МИНИМУМ 7 ПРИЧИН ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ МАЛО ПОЛ??ЗУЮТСЯ УСЛУГАМИ БАНКОВ Помогите, пожалуйста

Право
РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ МИНИМУМ 7 ПРИЧИН ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ МАЛО ПОЛ??ЗУЮТСЯ УСЛУГАМИ БАНКОВ Помогите, пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Высокие процентные ставки по кредитам. 2. Низкая заработная плата, не позволяющая делать вклады 3. Обслуживание банковских карт - не всем нравится стоимость годового обслуживания карты. 4.Одна из причин - нестабильная экономика в стране, люди просто не доверяют банкам 5. Чаще всего Россияне пользуются услугами друзей и родных 6. Сделать вклад не позволяют финансы 7. Граждане отдают предпочтение наличным платежам 8. Россия  занимает 18-е место по количеству банкоматов на  и 43-е  — по количеству терминалов оплаты. При этом по уровню развития бесконтактных  и мобильных платежей Россия стоит лишь на 36-й позиции, а по доле населения  и предприятий, пользующихся любыми банковскими услугами, занимает 43-е и  42-е места соответственно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
144(27-x)+52=48 уровнение
Ответить
Литература
Прошу!Помогите составить басню!Использовав в качестве морали какую-нибудь пословицу
Ответить
Математика
Сравните числа 2,7:2,(7):2,(66):2,7(8)
Ответить
Геометрия
Диагонали квадрата ABCD пересекаются в точке О. Определите углы △AOB.
Ответить
Русский язык
Лексикология напишите пример пож
Ответить