Диагонали квадрата ABCD пересекаются в точке О. Определите углы △AOB.
Геометрия
Диагонали квадрата ABCD пересекаются в точке О. Определите углы △AOB.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагонали квадрата пересекаются под прямым углом и точкой перечечения делятся пополам. Значит, треугольник AOD - прямоугольный и равнобедренный, ∠AOD=90 ∠OAD=∠ODA=(180-90)/2=45
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