Прошу!Помогите составить басню!Использовав в качестве морали какую-нибудь пословицу

Литература
Прошу!Помогите составить басню!Использовав в качестве морали какую-нибудь пословицу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напившись вдоволь у холодного ручья , Свинья покой у берега нашла . Как только улеглась, сморил Хавронью сон  И снится ей сердец влюблённых унисон . Хавронья спит, ручей давай шалить, То побежит, то птицей полетит ! Ручей - малец, с культурой не знаком  Хавронья пакость видит только в том : " Молчи ручей! Не видишь? Дама спит!  И как назло опять шалит гастрит! " Ручей же знай себе, не ведая греха , Резвится, шелестит, как малое дитя!  Терпению свиньи настал тотчас конец Хавронья в бешенстве, как знатный удалец Рванув к воде , давай её мутить :  " Я покажу тебе , как свиньи могут мстить!" .................................................................. Мораль сей басни в общем - то проста, Пословицы заложено учение , что  Жизнь дана на добрые дела. А не на свинское к друг к другу отношение! 
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