Прошу!Помогите составить басню!Использовав в качестве морали какую-нибудь пословицу

Гость: Гость:

Напившись вдоволь у холодного ручья , Свинья покой у берега нашла . Как только улеглась, сморил Хавронью сон И снится ей сердец влюблённых унисон . Хавронья спит, ручей давай шалить, То побежит, то птицей полетит ! Ручей - малец, с культурой не знаком Хавронья пакость видит только в том : " Молчи ручей! Не видишь? Дама спит! И как назло опять шалит гастрит! " Ручей же знай себе, не ведая греха , Резвится, шелестит, как малое дитя! Терпению свиньи настал тотчас конец Хавронья в бешенстве, как знатный удалец Рванув к воде , давай её мутить : " Я покажу тебе , как свиньи могут мстить!" .................................................................. Мораль сей басни в общем - то проста, Пословицы заложено учение , что Жизнь дана на добрые дела. А не на свинское к друг к другу отношение!