По пуствне идет караван верблюдов,среди которых один двухгорбый ,остальные одног??рбые.при этом впереди даугорбого верблюда в 2 раза больше одногорбых,чем позади него. когда на одном из привалов хозяин отвязал 24 первых верблюд...
Математика
По пуствне идет караван верблюдов,среди которых один двухгорбый ,остальные одног??рбые.при этом впереди даугорбого верблюда в 2 раза больше одногорбых,чем позади него. когда на одном из привалов хозяин отвязал 24 первых верблюда, впереди двугорбого верблюда стало а 2 раза меньше верблюдов,чем позади сколько всего верблюдов было в караване в начале? сколько верблюдов осталось впереди двугорбого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось впереди x верблюдов. Сзади осталось 2x верблюдов. Впереди было x+24, что в 2 раза больше, чем сзади. x+24 = 2*2x 3x = 24 x = 8. Впереди осталось 8 верблюдов. Позади 8*2 = 16 верблюдов. Впереди было 8+24 = 32 верблюда. Всего вначале было 16+1+32 = 49 верблюдов.
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