По пуствне идет караван верблюдов,среди которых один двухгорбый ,остальные одног??рбые.при этом впереди даугорбого верблюда в 2 раза больше одногорбых,чем позади него. когда на одном из привалов хозяин отвязал 24 первых верблюд...

Математика

По пуствне идет караван верблюдов,среди которых один двухгорбый ,остальные одног??рбые.при этом впереди даугорбого верблюда в 2 раза больше одногорбых,чем позади него. когда на одном из привалов хозяин отвязал 24 первых верблюда, впереди двугорбого верблюда стало а 2 раза меньше верблюдов,чем позади сколько всего верблюдов было в караване в начале? сколько верблюдов осталось впереди двугорбого?

Автор: Гость