С каким из приведенных веществ реагирует раствор гидроксида натрия ? оксид кальция, гидрокарбонат натрия, оксидиуглерода 4, гидроксид цинка, магний. запишите уравнение реакций
Химия
С каким из приведенных веществ реагирует раствор гидроксида натрия ? оксид кальция, гидрокарбонат натрия, оксидиуглерода 4, гидроксид цинка, магний. запишите уравнение реакций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O Zn(OH)2+2NaOH=Na2ZnO2+2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика