С каким из приведенных веществ реагирует раствор гидроксида натрия ? оксид кальция, гидрокарбонат натрия, оксидиуглерода 4, гидроксид цинка, магний. запишите уравнение реакций

Химия
С каким из приведенных веществ реагирует раствор гидроксида натрия ? оксид кальция, гидрокарбонат натрия, оксидиуглерода 4, гидроксид цинка, магний. запишите уравнение реакций
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O Zn(OH)2+2NaOH=Na2ZnO2+2H2O
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