Помогите поэалуйситя ямне могу решить

Математика
Помогите поэалуйситя ямне могу решить
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Автор: Гость
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Гость:
12-11/15=11 15/15-11/15=11 4/15
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