Чем нравится поселок составить поедложение?

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Чем нравится поселок составить поедложение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посёлок это так что нельзя описать. Свежий воздух нет машин.  Да будет лес и небо вся природа здесь. В городе скучнее позеленел от скуки а в посёлке круто мне понравилось!                                                                           Наверно так?
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