Объясните понятие Приход, Церковный устав, Игумен
История
Объясните понятие Приход, Церковный устав, Игумен
Ответ(ы) на вопрос:
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Игумен - Духовный сан в Православной Церкви . Церковный устав - нормативно-правовой акт гос-го происхождения . Приход - округ населения имеющий свой храм
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