Объясните понятие Приход, Церковный устав, Игумен

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Объясните понятие Приход, Церковный устав, Игумен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игумен - Духовный сан в Православной Церкви . Церковный устав - нормативно-правовой акт гос-го происхождения . Приход - округ населения имеющий свой храм 
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