Какое предложение можно составить из слов I,at,five,meet,you,park,the,will,after,noon?
Английский язык
Какое предложение можно составить из слов I,at,five,meet,you,park,the,will,after,noon?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Will you meet I at the park five afternoon?
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