По течению реки моторная лодка проплыла 49,2 за 3 часа а против течения за 4 часа найдите скорость течения реки

Математика

По течению реки моторная лодка проплыла 49,2 за 3 часа а против течения за 4 часа найдите скорость течения реки

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