По течению реки моторная лодка проплыла 49,2 за 3 часа а против течения за 4 часа найдите скорость течения реки
Математика
По течению реки моторная лодка проплыла 49,2 за 3 часа а против течения за 4 часа найдите скорость течения реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vпр.теч.=Vлодки - Vтеч. Vпотеч.=Vлодки + Vтеч.
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